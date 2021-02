Salario minimo | il Parlamento europeo chiede di introdurlo Approvata la relazione | “E’ un rimedio a disuguaglianza e povertà lavorativa”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè unallae alla: ilha approvato il testo non legislativo con 365 voti favorevoli, 118 contrari e 208 astensioni, accogliendo così la proposta della Commissione di una direttiva Ue sui salari minimi adeguati. È stata descritta nellacome un passo importante per garantire che tutti possano guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro e partecipare attivamente alla società. Dove applicabile, la direttiva dovrebbe garantire che i salari minimi legali siano sempre fissati al di sopra della soglia di. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, parla di un passo “nella direzione da tempo indicata dal M5s”. “Questo strumento è ...

, condizioni eque per i lavoratori delle piattaforme digitali ed equilibrio tra lavoro e vita privata , sono le richieste del Parlamento Europeo per combattere disuguaglianza e povertà ...Il presidente eletto Biden è a favore dell'aumento delnazionale a 15 dollari all'ora e dell'aumento delle imposte federali sulle società dal 21% al 28%. È possibile che una politica ...
I deputati europei esortano la Commissione e i paesi Ue "a includere la prevenzione della povertà lavorativa nell'obiettivo globale di porre fine alla povertà nell'Unione", e dicono sì alla proposta d ...