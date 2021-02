Sabrina Ferilli, L’amore strappato: ‘Mai arrendersi’ (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo essere stato trasmesso per la prima volta in Tv il 31 marzo 2019, torna l’acclamata mini serie ‘L’amore strappato’ con Sabrina Ferilli e Enzo Decaro. Si inizia mercoledì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 con il primo episodio. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta una storia di coraggio e amore, ispirata a fatti realmente accaduti e raccontati nel libro ‘Rapita dalla giustizia’ in cui la protagonista Angela L., con l’aiuto dei giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri, ripercorre questa surreale disgrazia. Ci sono cosi in cui sfortunatamente la realtà supera la fantasia e quanto si legge nel libro lascia sconcertati, sgomenti. Purtroppo però, la vicenda di Angela è reale e accade più spesso di quanto non si possa pensare. Lei è stata strappata alla sua famiglia, in seguito ad un’accusa ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo essere stato trasmesso per la prima volta in Tv il 31 marzo 2019, torna l’acclamata mini serie ‘’ cone Enzo Decaro. Si inizia mercoledì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 con il primo episodio. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta una storia di coraggio e amore, ispirata a fatti realmente accaduti e raccontati nel libro ‘Rapita dalla giustizia’ in cui la protagonista Angela L., con l’aiuto dei giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri, ripercorre questa surreale disgrazia. Ci sono cosi in cui sfortunatamente la realtà supera la fantasia e quanto si legge nel libro lascia sconcertati, sgomenti. Purtroppo però, la vicenda di Angela è reale e accade più spesso di quanto non si possa pensare. Lei è stata strappata alla sua famiglia, in seguito ad un’accusa ...

