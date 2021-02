Rummenigge: «Salah è il Messi d’Africa, importante come CR7» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Karl Heinz Rummenigge tesse le lodi di Mohamed Salah: ecco le parole del CEO del Bayern Monaco sull’ex attaccante della Roma Karl Heinz Rummenigge, intervistato dal media egiziano Kingfut, ha parlato di Mohamed Salah accostandolo a Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni riporatate da TMW. «Secondo me, Salah è il Messi d’Africa e ha le qualità per giocare nei migliori club del mondo. Ciò che ha ottenuto è paragonabile ai risultati di Messi a Barcellona o Cristiano a Madrid». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Karl Heinztesse le lodi di Mohamed: ecco le parole del CEO del Bayern Monaco sull’ex attaccante della Roma Karl Heinz, intervistato dal media egiziano Kingfut, ha parlato di Mohamedaccostandolo ae Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni riporatate da TMW. «Secondo me,è ile ha le qualità per giocare nei migliori club del mondo. Ciò che ha ottenuto è paragonabile ai risultati dia Barcellona o Cristiano a Madrid». Leggi su Calcionews24.com

