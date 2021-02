Ronaldo esulta sui social: “Vamos Juve! Questo è lo spirito, siamo in finale” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha festeggiato la ventesima finale di Coppa Italia della Juventus, arrivata grazie al pari a reti bianche ottenuto con l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco le parole del portoghese: “Vamos Juve! Questo è lo spirito! finale!”. Visualizza Questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sul suo profilo Instagram, Cristianoha festeggiato la ventesimadi Coppa Italia della Juventus, arrivata grazie al pari a reti bianche ottenuto con l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco le parole del portoghese: “è lo!”. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Cristiano(@cristiano) Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Da Ronaldo a Chiellini, la Juve esulta sui social: 'Finale!': I bianconeri superano l'Inter nella doppia sfida di C… - junews24com : Cristiano Ronaldo esulta per la finale: ecco le parole del portoghese – FOTO - infoitsport : Cristiano Ronaldo esulta per la finale: ecco le parole del portoghese – FOTO - junews24com : Cristiano Ronaldo esulta per la finale: ecco le parole del portoghese - FOTO - - trimonazo : @Andrea126_ A quanto so Ronaldo esulta con la ballerina su fifa -