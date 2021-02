Roma, nuovo progetto in Nigeria: nasce l’Academy di Abuja (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il legame tra l’AS Roma e la Nigeria si consolida con l’apertura dell’Academy di Abuja. Il rapporto tra il Club giallorosso e il Paese africano è nato nel 2018 con la creazione di un account social in lingua Pidgin, a cui hanno fatto seguito partnership con istituzioni sportive e imprese locali. Ora arriva l’Academy di Abuja, sviluppata insieme al Garden City Panthers FC. Si tratta della prima Academy realizzata sul continente africano, motivo di vanto per le parti interessate. “Siamo davvero contenti di aver siglato questa partnership con il Club” ha spiegato Robinson Adakosa, Presidente del Garden City Panthers FC. “Questo progetto è il risultato del nostro fruttuoso rapporto con l’AS Roma, basato su programmi e opportunità di crescita e di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il legame tra l’ASe lasi consolida con l’apertura deldi. Il rapporto tra il Club giallorosso e il Paese africano è nato nel 2018 con la creazione di un account social in lingua Pidgin, a cui hanno fatto seguito partnership con istituzioni sportive e imprese locali. Ora arrivadi, sviluppata insieme al Garden City Panthers FC. Si tratta della prima Academy realizzata sul continente africano, motivo di vanto per le parti interessate. “Siamo davvero contenti di aver siglato questa partnership con il Club” ha spiegato Robinson Adakosa, Presidente del Garden City Panthers FC. “Questoè il risultato del nostro fruttuoso rapporto con l’AS, basato su programmi e opportunità di crescita e di ...

