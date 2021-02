Roma – Moglie accoltella il marito durante una lite

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla vicenda, accaduta in periferia a, stanno indagando gli investigatori del commissariatonina e del commissariato Tuscolano, che hanno già accertato quello che ieri era rimasto ignoto: il motivo della furiosa litigata terminata con l’mento. Ebbene il motivo del litigio sarebbe stato un computer o forse un telefonino. In ogni caso, in generale, l’acquisto

FabrizioMaretti : @creuscher @dDinoPirri @roccuzzoantonio @iosonolapimpa Costanze, io sono nella tua stessa condizione mia suocera è… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, picchia moglie e tampona con l'auto presunto amante: denunciato - statodelsud : Roma, picchia moglie e tampona con l’auto presunto amante: denunciato - Pino__Merola : Roma, picchia moglie e tampona con l’auto presunto amante: denunciato - angiuoniluigi : RT @leggoit: 'Basta spese per la didattica a distanza'. Ma la moglie gli pianta un coltello in petto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Moglie

... i luoghi del cuore, ma non mancano incursioni in Italia, come l'ultima, ain occasione del ... spicca quello di Flavio Briatore che, con il gesto di dedicare alla exun post su Instagram in ...... emesso dal Tribunale disu richiesta del pm Barborini, con il quale sono state sequestrate le quote della società immobiliare, oramai in gestione alladel 40enne, un'auto di lusso ...Renata Couling è al fianco di Mal dal 1989. Si sono conosciuti a un concerto del cantante e hanno avuto due figli: Kevin Paul e Karen Art.La lite furiosa in famiglia e alla fine lei, la moglie, ha accoltellato il marito che versa in gravi condizioni. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9.30, in vicolo di Passo Lombardo, ...