Roma, idea Hysaj: incontro tra Tiago Pinto e l'agente del terzino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Elseid Hysaj. Ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti La Roma pensa già alla prossima stagione, con i colpi per migliorare la rosa. Tra gli obiettivi dei giallorossi ci sarebbe anche Elseid Hysaj, terzino in scadenza con il Napoli a giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ci sarebbe stato anche un incontro tra Tiago Pianto e l'agente dell'albanese. Lo stesso Giuffredi, procuratore di Hysaj, due giorni aveva dichiarato a Radio Punto Nuovo: «Il suo rinnovo è un discorso chiuso, l'anno prossimo saremo altrove e l'intenzione del Napoli è quella di guardare in altre direzioni».

