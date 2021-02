Roma | i Liberisti italiani presentano i candidati al Campidoglio | ' Basta statalismo'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla corsa per ilsi iscrivono anche i, che sosterranno il candidato Andrea Bernaudo . Nel pomeriggio di oggi in diretta sulla pagina Facebook del movimento, durante l'...

Corriere della Sera

si sono presentati i candidati: 'Il nostro obiettivo è quello di liberare Roma dallo statalismo. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla lista dei Liberisti Italiani e saremo in corsa per il Campidoglio.' La lista dei Liberisti Italiani a sostegno di Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma, e' un mix di imprenditori, liberi professionisti e legali. 'Il nostro obiettivo e' quello di liberare Roma dallo statalismo.' Alla corsa per il Campidoglio si iscrivono anche i Liberisti Italiani, che sosterranno il candidato Andrea Bernaudo. Nel pomeriggio di oggi in diretta sulla pagina Facebook del movimento... Due ore di diretta Facebook a ritmo frenetico per una lista di 15 nomi (gli altri nel prossimo evento online), dal commercialista filo Reagan all'imprenditore anti burocrati...