Rocco Casalino, per lui è davvero finita. Draghi ha scelto chi lo sostituirà a Palazzo Chigi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per Rocco Casalino nessuna chance di conferma nel ruolo di portavoce del futuro Premier Mario Draghi, che avrebbe già scelto il profilo su cui puntare per sostituirlo. Che l'avventura di Rocco Casalino come portavoce di Palazzo Chigi fosse giunta al capolinea appariva chiaro da diversi giorni: con la fine dell'esperienza di Governo di Giuseppe Conte L'articolo proviene da Leggilo.org.

