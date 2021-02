Roberto Carminati | hair stylist delle star | inventa la «piega sospesa»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’hair stylist Roberto Carminati, con salone a Roma frequentato da Antonella Clerici, Roberta Capua, ex Miss Italia e conduttrice, Alessandra Martinez, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, è un volto familiare della tv. È stato il primo tutor al programma Detto Fatto, durante il periodo di conduzione di Caterina Balivo. Tutti i giorni mostrava alle donne come acconciature da sole i capelli, ha proposto di riciclare le calze per creare elastici e nel corso di tre anni e mezzo di presenza nel programma ha realizzato 250 look diversi.