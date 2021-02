Riverdale 5X04 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 10 febbraio 2021. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE L’episodio disi intitola Chapter Eighty: Purgatorio, che tradotto significa letteralmente “Capitolo ottanta: Purgatorio”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. In questa puntata assisteremo a un salto temporale di ben 7 anni. Dopo aver passato diversi anni lontano da, Archie torna e scopre che ora la città è totalmente sotto il controllo di Hiram Lodge diventando quasi una città fantasma. Quando Toni lo ...