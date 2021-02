Ricciardi-Draghi, l’annuncio in diretta Tv: brutte notizie per gli italiani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il consulente del governo sconfessa.. il governo. Già, mentre Mario Draghi si appresta a varare il suo esecutivo e quello di Giuseppe Conte è in carica per gli affari correnti c'è aria di smobilitazione. Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza (sarà confermato da Draghi?) ieri 9 febbraio a DiMartedì era ospite di Giovanni Floris su La7. Il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma ha sconfessato l'operato del governo rossogiallo, almeno nella seconda fase della pandemia, e suggerito la linea all'ex capo della Bce. In studio si parla di responsabilità e impegni. Il governo Conte poteva fare di più nella pandemia? (Continua..) E cosa potrebbe fare in più Draghi? "Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il consulente del governo sconfessa.. il governo. Già, mentre Mariosi appresta a varare il suo esecutivo e quello di Giuseppe Conte è in carica per gli affari correnti c'è aria di smobilitazione. Walter, consulente del ministro Roberto Speranza (sarà confermato da?) ieri 9 febbraio a DiMartedì era ospite di Giovanni Floris su La7. Il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma ha sconfessato l'operato del governo rossogiallo, almeno nella seconda fase della pandemia, e suggerito la linea all'ex capo della Bce. In studio si parla di responsabilità e impegni. Il governo Conte poteva fare di più nella pandemia? (Continua..) E cosa potrebbe fare in più? "Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli ...

