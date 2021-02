Revenge porn, video inviati ai figli dell’ex compagna: arrestato 51enne del potentino con questa accusa L'uomo è ai domiciliari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un uomo di 51 anni, della provincia di Potenza, è agli arresti domiciliari. È accusato di atteggiamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna e, al culmine di ciò, di avere inviato ai figli della donna alcuni video intimi di lei. Indagine della procura potentino, misura cautelare eseguita dalla polizia. L'articolo Revenge porn, video inviati ai figli dell’ex compagna: arrestato 51enne del potentino con questa accusa <small class="subtitle">L'uomo è ai ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi 51 anni, della provincia di Potenza, è agli arresti. Èto di atteggiamenti persecutori nei confrontie, al culmine di ciò, di avere inviato aidella donna alcuniintimi di lei. Indagine della procura, misura cautelare eseguita dalla polizia. L'articoloaidelcon L'è ai ...

