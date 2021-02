Revenge Porn, invia video intimi ai figli dell'ex compagna per vendicarsi: arrestato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo caso di 'Revenge Porn'. Un uomo di 51 anni della provincia di Potenza si è vendicato dell'ex inviando un video privato ai figli della donna. Un gesto estremo seguito allo stalking. Prima l'ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo caso di ''. Un uomo di 51 annia provincia di Potenza si è vendicato'exndo unprivato aia donna. Un gesto estremo seguito allo stalking. Prima l'ha ...

EmilioMoravec : RT @Marco_dreams: Revenge porn: invia per vendetta video intimi ai figli della ex compagna. Ma quanto bisogna essere bastardi per arrivare… - enanias : RT @Marco_dreams: Revenge porn: invia per vendetta video intimi ai figli della ex compagna. Ma quanto bisogna essere bastardi per arrivare… - mionomeecognome : - diverse ma hanno deciso di appiopparmi un 'bis' dell'attività di cui sopra. Io avevo deciso di fare i seguenti fo… - CirianiCarlo : RT @Marco_dreams: Revenge porn: invia per vendetta video intimi ai figli della ex compagna. Ma quanto bisogna essere bastardi per arrivare… - sergioalesi : RT @Marco_dreams: Revenge porn: invia per vendetta video intimi ai figli della ex compagna. Ma quanto bisogna essere bastardi per arrivare… -