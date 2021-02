Reja | “L’Atalanta è una macchina che gira alla perfezione | sarà dura per il Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Edy, ex di Atalanta e, ha parlato così della semifinale di questa sera a La Gazzetta dello Sport: “Per ilsestarà bene fisicamente. La squadra di Gasperini è un bel vedere, offre uno spettacolo sempre piacevole. Quandobene, mi dà l’idea di un meccanismo perfetto. Anche in Europa è riuscita a tenere testa ad avversarie di grande livello come il Liverpool. Il, però, ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Dea nelle ripartenze.quando è al completo è perfetta. In questo periodo Gasperini sta facendo a meno di Hateboer e pare che anche Maehle potrebbe non farcela. Questa è una squadra che, a prescindere, spende tanto sul piano fisico e qualche momento di pausa ci ...