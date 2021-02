Regole ferree per le Olimpiadi di Tokyo: niente socializzazione, no stretta di mano e abbracci, ma 150 mila preservativi gratis (Di mercoledì 10 febbraio 2021) niente abbracci, Regole rigide anti contagio, ma 150mila preservatisi gratis, con la preghiera di rispettare comunque il distanziamento sociale. Questo è il programma delle Olimpiadi di Tokyo del 2021 in partenza il 23 luglio. Gli atleti non potranno avere nessun tipo di contatto fisico tra loro, si legge in un regolamento sui virus pubblicato martedì dagli organizzatori. Il documento di 33 pagine – l’ultimo di una serie di “playbook” redatti nel tentativo di garantire che i Giochi possano andare avanti in sicurezza – avverte anche la pena per gli atleti che infrangono le rigide Regole antivirus è l’espulsione. Secondo le linee guida, gli atleti saranno sottoposti al tampone anticovid almeno una volta ogni quattro giorni e, qualora risultassero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021)rigide anti contagio, ma 150preservatisi, con la preghiera di rispettare comunque il distanziamento sociale. Questo è il programma delledidel 2021 in partenza il 23 luglio. Gli atleti non potranno avere nessun tipo di contatto fisico tra loro, si legge in un regolamento sui virus pubblicato martedì dagli organizzatori. Il documento di 33 pagine – l’ultimo di una serie di “playbook” redatti nel tentativo di garantire che i Giochi possano andare avanti in sicurezza – avverte anche la pena per gli atleti che infrangono le rigideantivirus è l’espulsione. Secondo le linee guida, gli atleti saranno sottoposti al tampone anticovid almeno una volta ogni quattro giorni e, qualora risultassero ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Regole ferree per le Olimpiadi di Tokyo: niente socializzazione, no stretta di mano e abbracci, ma 150 mila preservati… - fattoquotidiano : Regole ferree per le Olimpiadi di Tokyo: niente socializzazione, no stretta di mano e abbracci, ma 150 mila preserv… - AGIT_CNG : Spesso pensiamo che ottenere delle misure da foto è un gioco da ragazzi,o forse qualcuno ce lo fa credere. In realt… - Tissy01 : Questi tipi di programmi vanno ridimensionati, ci devono essere regole precise e ferree, con conduttori capaci, c… - paolomorelli37 : @LaStampa @fulviocerutti A tutela dell'ambiente si applicano regole ferree contro chi deturpa ed inquina. Tali rego… -