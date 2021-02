Regione Lombardia - Approvati i nuovi incentivi auto: tutti i dettagli sui super bonus (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Regione Lombardia ha approvato nuovi incentivi auto. La giunta presieduta da Attilio Fontana ha firmato una delibera che destina all'acquisto di nuove automobili 36 milioni di euro, equamente suddivisi tra il 2021 e il 2022. I bonus saranno in vigore da marzo e sono cumulabili con quelli già previsti a livello nazionale, per una decurtazione complessiva dal prezzo di listino che può persino superare i 18 mila euro in caso di acquisto di un veicolo elettrico e contestuale rottamazione dell'usato. Fino a 8 mila euro per le elettriche. Anidride carbonica e ossidi d'azoto sono i parametri a cui è rapportata l'entità del bonus, il cui importo si riduce all'aumentare di tali valori. Partendo dai veicoli più virtuosi, l'incentivo erogabile ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha approvato. La giunta presieduta da Attilio Fontana ha firmato una delibera che destina all'acquisto di nuovemobili 36 milioni di euro, equamente suddivisi tra il 2021 e il 2022. Isaranno in vigore da marzo e sono cumulabili con quelli già previsti a livello nazionale, per una decurtazione complessiva dal prezzo di listino che può persinoare i 18 mila euro in caso di acquisto di un veicolo elettrico e contestuale rottamazione dell'usato. Fino a 8 mila euro per le elettriche. Anidride carbonica e ossidi d'azoto sono i parametri a cui è rapportata l'entità del, il cui importo si riduce all'aumentare di tali valori. Partendo dai veicoli più virtuosi, l'incentivo erogabile ...

