Regione Fvg al lavoro per acquistare dosi di vaccino

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche il Friuli Venezia Giulia sta lavorando all’acquisto didi. Più volte nel recente passato il Governatore Massimiliano Fedriga ha sostenuto che l’acquisto di vaccini “non sarebbe una spesa ma un investimento”.Secondo quanto trapelato, l’iniziativa sarebbe ancora in una fase iniziale e dunque non ci sarebbero ancora indicazioni precise su quale tipo e marca di. Di concerto con altre regioni, qualora ci fosse la possibilità didi vaccini, laFvg intenderebbe sfruttarla.Tuttavia, molte sarebbero ancora le condizioni da valutare e gli ostacoli eventualmente da superare, a cominciare dalle disponibilità delle case farmaceutiche a eventuali difficoltà doganali, dalla logistica ai costi. Ma se sarà possibile approvvigionarsi di altre ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Fvg

Oggi, su tutta lasono previste precipitazioni da abbondanti su costa e pianura a generalmente intense sulla pedemontana e sui monti - come specifica il bollettino meteo Osmer Arpa. ......fatta all'ANSA dal Governatore Massimiliano Fedriga sull'andamento della pandemia innell'ultima settimana e in previsione dei prossimi giorni. Il valore Rt per il Presidente della, non è ...Lunghe file fuori dalle farmacie e cittadini esasperati nel giorno di debutto delle prenotazioni per i soggetti più anziani Il segretario di Federfarma Milani: ...Anche il Friuli Venezia Giulia sta lavorando all’acquisto di dosi di vaccino. Più volte nel recente passato il Governatore Massimiliano Fedriga ...