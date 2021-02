Regione, al via la gara per la realizzazione del distretto dell’audiovisivo: il bando (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato pubblicato oggi sulla piattaforma di Soresa il bando di gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori del distretto Campano dell’audiovisivo, Polo del digitale e dell’Animazione creativa che sarà insediato presso l’edificio D sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all’interno dell’Area ex Base Nato di Bagnoli. L’edificio si articola su tre livelli più un livello semi interrato per una superficie complessiva circa di 10.000 mq e risulta particolarmente adatto ad ospitare tale infrastruttura anche per le caratteristiche urbanistiche segnatamente ai trasporti e alla raggiungibilità. Il Progetto si realizza attraverso 5 azioni specifiche e susseguenti alla realizzazione degli investimenti materiali, tra loro strettamente interconnesse, in una logica di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato pubblicato oggi sulla piattaforma di Soresa ildiper la progettazione e l’esecuzione dei lavori delCampano, Polo del digitale e dell’Animazione creativa che sarà insediato presso l’edificio D sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all’interno dell’Area ex Base Nato di Bagnoli. L’edificio si articola su tre livelli più un livello semi interrato per una superficie complessiva circa di 10.000 mq e risulta particolarmente adatto ad ospitare tale infrastruttura anche per le caratteristiche urbanistiche segnatamente ai trasporti e alla raggiungibilità. Il Progetto si realizza attraverso 5 azioni specifiche e susseguenti alladegli investimenti materiali, tra loro strettamente interconnesse, in una logica di ...

