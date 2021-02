Recovery: Stefano, 'con voto Parlamento Ue si apre fase politica nuova' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il regolamento sul Recovery Fund, che sarà presto in vigore. Si apre con questo voto una fase politica nuova in cui gli Stati avranno a disposizione maggiori strumenti e risorse straordinarie per dare risposte concrete ai propri cittadini". Lo dice il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea. "Fino al prossimo 30 aprile, data ultima di trasmissione dei piani -aggiunge- avremo il giusto tempo per realizzare un buon lavoro in Parlamento, insieme con il nuovo governo, col contributo che verrà dal dibattito e dal confronto. Il nostro Parlamento è chiamato ad assumere un ruolo importante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Ileuropeo ha approvato definitivamente il regolamento sulFund, che sarà presto in vigore. Sicon questounain cui gli Stati avranno a disposizione maggiori strumenti e risorse straordinarie per dare risposte concrete ai propri cittadini". Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea. "Fino al prossimo 30 aprile, data ultima di trasmissione dei piani -aggiunge- avremo il giusto tempo per realizzare un buon lavoro in, insieme con il nuovo governo, col contributo che verrà dal dibattito e dal confronto. Il nostroè chiamato ad assumere un ruolo importante, ...

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il regolamento sul Recovery Fund, che sarà presto in vigore. Si apre con questo voto una fase politica nuova in cui gli ...

Ance Fermo, Stefano Violoni: "Mezzina e Lungotenna, così ripartiamo"

3' di lettura 09/02/2021 - “Infrastrutture non significa solo A14”. Il presidente di Ance Fermo, Stefano Violoni, si rivolge al presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. "Ci sono strade pi ...

