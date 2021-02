Recovery Plan | il mercato assicurativo rischia il collasso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’occasione italiana di utilizzare i finanziamenti europei delFund è unica ed irripetibile: come hanno detto e scritto in tanti, è forse la miglior occasione per (ri)sollevare le sorti del nostro Paese. Ilitaliano è suddiviso in sei ambiti: 1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo e la Pubblica Amministrazione, l’istruzione, la Sanità e il Fisco 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica 3) Infrastrutture, per la mobilità e le telecomunicazioni, con la realizzazione di una Rete nazionale in fibra ottica, lo sviluppo delle reti 5G e l’Alta Velocità 4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura 5) Equità sociale, di genere e territoriale, con focus sulle politiche attive del lavoro e sul piano per il Sud 6) Salute Si può ragionevolmente ritenere che questi ...