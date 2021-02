Recovery | la Lega a Bruxelles ha votato sì Appprovata la governance

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Salvini lo aveva in pratica annunciato già ieri e oggi c'è la conferma ufficiale della svolta europeista della: anche il Carroccio al Parlamento europeo ha votatato sì all'approvazione del ...

Recovery Lega

Il sì degli eurodeputati dellaal voto sulla governance delal Parlamento Ue divide il fronte dei sovranisti a Bruxelles. Il gruppo di Identità e democrazia si è spaccato in tre ...Via libera dell'Europarlamento al, con il sì anche dellaLa distonia da vuoto aumenta perché le ultime pregiudiziali politiche contro la Lega sono disarcionate e quindi diventa impossibile rivendicare qualcosa degno di nota. Ci sarebbe il recovery plan, ma ...Bruxelles, 10 febbraio 2021 - Salvini lo aveva in pratica annunciato già ieri e oggi c'è la conferma ufficiale della svolta europeista della Lega: anche il Carroccio al Parlamento europeo ha votatato ...