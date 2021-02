Recovery Fund, il Parlamento Ue ha approvato il regolamento a larga maggioranza. Anche la Lega ha votato a favore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza le regole che governano il Recovery and Resilience Facility del programma Next Generation Eu messo in campo dall’Unione europea per il contrasto alle conseguenze della pandemia di coronavirus nei vari Paesi Ue. Il testo sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo ha ricevuto il via libera di 582 europarlamentari. Contrari 40 deputati europei, mentre sono state 69 le astensioni. A favore Anche la Lega, come annunciato ieri dall’eurodeputato Marco Campomenosi, capo deLegazione leghista a Bruxelles, e Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e democrazia di cui fa parte il Carroccio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ileuropeo hale regole che governano iland Resilience Facility del programma Next Generation Eu messo in campo dall’Unione europea per il contrasto alle conseguenze della pandemia di coronavirus nei vari Paesi Ue. Il testo sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo ha ricevuto il via libera di 582 europarlamentari. Contrari 40 deputati europei, mentre sono state 69 le astensioni. Ala, come annunciato ieri dall’eurodeputato Marco Campomenosi, capo dezione leghista a Bruxelles, e Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e democrazia di cui fa parte il Carroccio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - Ed52926520 : RT @erretti42: Conchita: 209 milioni di Recovery fund. Ma va a dormire va, 209 milioni - BeatriceCovassi : RT @davcarretta: Il Parlamento europeo approva il regolamento sul Recovery fund: sì 582, no 40, astenuti 69. -