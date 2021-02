Recovery Fund, il Parlamento europeo lo approva a grande maggioranza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BRUXELLES – È stata annunciata l’approvazione ufficiale della Recovery and Resiliance Facility con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti. Ora, stando a quanto ha detto ieri dal vicepresidente dell’esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, la firma per l’accordo dovrebbe essere formalizzata gia’ venerdi con un procedimento veloce e il regolamento potrebbe entrare in vigore dal 18 febbraio con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BRUXELLES – È stata annunciata l’approvazione ufficiale della Recovery and Resiliance Facility con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti. Ora, stando a quanto ha detto ieri dal vicepresidente dell’esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, la firma per l’accordo dovrebbe essere formalizzata gia’ venerdi con un procedimento veloce e il regolamento potrebbe entrare in vigore dal 18 febbraio con la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

