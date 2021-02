Recovery, Europarlamento approva: 582 sì, 40 no e 62 astenuti. Gentiloni: 'Passo storico, oppurtunità unica' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con un'ampia maggioranza (compresi i voti dei leghisti italiani) l'Europarlamento ha approvato il regolamento del Recovery Fund, lo strumento del piano Next Generation EU che assegna agli Stati membri ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con un'ampia maggioranza (compresi i voti dei leghisti italiani) l'hato il regolamento delFund, lo strumento del piano Next Generation EU che assegna agli Stati membri ...

