Recovery | Eurocamera approva il regolamento Gentiloni | ' Passo storico per tutti gli europei' Il ' sì' della Lega spacca il fronte

infoitinterno : Recovery, Eurocamera approva il regolamento. Gentiloni: “Passo storico per tutti gli europei” - luisaloffredo28 : #Recovery, #Eurocamera #approva il regolamento. Gentiloni: 'Passo storico per tutti gli europei'. Il 'sì' della Leg… - sardanews : Dall'Eurocamera via libera alle regole sul Recovery fund - Antonio06524858 : @LegaSalvini Beati voi legaioli che non capite un cazzo... Recovery, Eurocamera approva il regolamento. Gentiloni:… - frenkevita : RT @petergomezblog: Recovery, Eurocamera approva il regolamento. Gentiloni: “Passo storico per tutti gli europei”. Il ‘sì’ della Lega spacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Eurocamera

Agenzia ANSA

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano ilfund, ile Resilience Facility (Rrf). Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza: 582 voti favorevoli, ...... col rischio di restare senza gruppo politico all'. Intanto domani in plenaria c'è un ... la plenaria dell'Europarlamento voterà per l'approvazione definitiva del regolamento della '...Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza le regole che governano il Recovery and Resilience Facility del programma Next Generation Eu messo in campo dall’Unione europea per il contrasto ...Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, ha approvato ieri sera, in via definitiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, volto ad "aiutare i Paesi Ue a far fronte alle consegu ...