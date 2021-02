Recovery: Calenda, 'dopo voto Ue a disposizione tutti strumenti per rilancio Italia' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Il testo approvato dal Parlamento europeo rappresenta un risultato di cui sono molto soddisfatto. Le modifiche incidono in maniera sostanziale nell'utilizzo dei fondi che, attraverso il prefinanziamento, potranno garantire immediatamente sostegno alla ripresa economica. Così come è molto positivo che la valutazione dei piani nazionali sarà basata sul raggiungimento delle priorità politiche come la transizione verde e digitale, la crescita inclusiva basata sulla spinta all'occupazione e alla competitività attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, il sostegno alle Pmi, la coesione sociale e territoriale, gli investimenti nella sanità e nelle politiche per l'infanzia e i giovani”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione. “Inoltre -aggiunge- diventa decisiva la possibilità di trasferire fino al 4% del Recovery a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Il testo approvato dal Parlamento europeo rappresenta un risultato di cui sono molto soddisfatto. Le modifiche incidono in maniera sostanziale nell'utilizzo dei fondi che, attraverso il prefinanziamento, potranno garantire immediatamente sostegno alla ripresa economica. Così come è molto positivo che la valutazione dei piani nazionali sarà basata sul raggiungimento delle priorità politiche come la transizione verde e digitale, la crescita inclusiva basata sulla spinta all'occupazione e alla competitività attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, il sostegno alle Pmi, la coesione sociale e territoriale, gli investimenti nella sanità e nelle politiche per l'infanzia e i giovani”. Lo afferma Carlo, leader di Azione. “Inoltre -aggiunge- diventa decisiva la possibilità di trasferire fino al 4% dela ...

CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: Delegazione +Europa e Azione dopo le consultazioni #Bonino'Draghi ci ha dato le sue priorità che sono: coesione sociale, Re… - Jovinow : Bonino: “Draghi ci ha presentato suo programma: al centro Europa, ambiente, recovery'.Calenda (Azione): 'Ribadito a… - Zeta_Luiss : Delegazione +Europa e Azione dopo le consultazioni #Bonino'Draghi ci ha dato le sue priorità che sono: coesione soc… - Ivanino16 : @CarloCalenda @Nancy96884081 @alebarbano @Azione_it Ma se adesso insieme alla BONINO, ormai fuori controllo,adesso… - BufaloEma : @borghi_claudio Lei Prof sa meglio di me che Draghi non è stato chiamato solo per pochi mesi a gestire i licenziame… -