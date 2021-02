Rebic? Era il 'crazy one': gol, polmoni e la maledizione della patente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ... Marko è il direttore tecnico dell'RNK Spalato, mentre Rebic è uno dei protagonisti del Milan di Pioli: 'Non ho mai avuto dubbi su di lui', racconta Unusic su Gazzetta.it. 'Fisicamente è devastante'. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ... Marko è il direttore tecnico dell'RNK Spalato, mentreè uno dei protagonisti del Milan di Pioli: 'Non ho mai avuto dubbi su di lui', racconta Unusic su Gazzetta.it. 'Fisicamente è devastante'. ...

sportli26181512 : Rebic? Era il “crazy one”: gol, polmoni e la maledizione della patente: Rebic? Era il “crazy one”: gol, polmoni e l… - Gazzetta_it : #Milan #Rebic? Era il “crazy one”: gol, polmoni e la maledizione della patente - OfficialRei7 : @Maldio_3 @SalGal1899 Io sono uno di quelli che lo scambio Andre Silva Rebic non lo avrebbe mai fatto, non perché R… - Rougenoir1978 : #AndréSilva si è sbloccato, ok. Ma rimpianto anche no. Avevamo bisogno di un esterno e abbiamo preso #Rebic, dando… - Zorochan_1 : @NandoPiscopo1 @luckiestloser @battitomilan7 @andreadag3 Dai Nando il prezzo era 20-25 per lui e 20-25 Rebic a vole… -