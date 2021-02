Reati tributari, la Guardia di finanza sequestra beni per 2,8 milioni di euro denunciate 5 persone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell'ambito dell'operazione "Svincolo fantasma" i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Popoli (Pescara) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente emessa dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede in provincia di Pescara e operante in ambito nazionale. Sono state denunciate cinque persone, a vario titolo coinvolte nell'inchiesta quali responsabili delle nove realtà aziendali oggetto di indagine. Nella misura restrittiva è stato disposto il sequestro di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara e che ha previsto anche la nomina di un Amministratore Giudiziario per l'amministrazione delle quote societarie ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell'ambito dell'operazione "Svincolo fantasma" i militari della Tenenza delladidi Popoli (Pescara) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente emessa dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede in provincia di Pescara e operante in ambito nazionale. Sono statecinque, a vario titolo coinvolte nell'inchiesta quali responsabili delle nove realtà aziendali oggetto di indagine. Nella misura restrittiva è stato disposto il sequestro di oltre 3dia completamento delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara e che ha previsto anche la nomina di un Amministratore Giudiziario per l'amministrazione delle quote societarie ...

