Real Madrid, si è spenta a 82 anni la leggenda Enrique Perez “Pachin” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lutto in casa Real Madrid, il club spagnolo ha emesso un comunicato ufficiale che annuncia la morte di Enrique Pérez “Pachin” all’età di 82 anni. Aveva vestito la maglia dei blancos dal 1959 al 1968 vincendo per due volte la Coppa dei Campioni, una Intercontinentale, sette campionati e una coppa nazionale. Comunicado Oficial: fallecimiento de Enrique Pérez ‘Pachín’.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) February 10, 2021 Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lutto in casa, il club spagnolo ha emesso un comunicato ufficiale che annuncia la morte diPérez “” all’età di 82. Aveva vestito la maglia dei blancos dal 1959 al 1968 vincendo per due volte la Coppa dei Campioni, una Intercontinentale, sette campionati e una coppa nazionale. Comunicado Oficial: fallecimiento dePérez ‘Pachín’.#C.F. (@) February 10, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - Marco49340465 : RT @cippiriddu: Leggo gente che ancora stasera vuole insegnare il mestiere ad Antonio Conte. L'Inter 2020/21 ha vinto, pareggiato o perso,… - jacoposo : @FBiasin @Bubu_Inter Napoli e Real Madrid. Due partite completamente diverse. Purtroppo se non facciamo goal quando… - ciccarema : @AloneOnTheRopee L’anno prossimo Mayoral-Rodriguez così si diventa il Real Madrid Italia - ricardorubio44 : ???? REAL MADRID 2-0 GETAFE Zidane con il 3-4-3 con Mendy terzo di sinistra, Marcelo interno di centrocampo e Vinici… -