Real Madrid, morto Enrique Perez Diaz: aveva 82 anni, il cordoglio dei Blancos (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il calcio spagnolo piange in queste ore la scomparsa di Enrique Perez Diaz, meglio noto come Pachin, che si è spento all'età di 82 anni. A darne notizia il Real Madrid, che con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Pachin che con la camiseta blanca ha giocato 218 partite tra il 1959 e il 1968 contribuendo in quegli anni ad arricchire la bacheca del Real con due Coppe Europee, una Coppa Intercontinentale, sette titoli della Liga e una Supercoppa spagnola. "Il Real Madrid, il club a cui è stato associato per tutta la vita – si legge nella nota – porge le sue condoglianze a nome di tutto il Madridismo."

