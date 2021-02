Rapina sventata a Villaricca | il titolare blocca il malvivente e lo fa arrestare

Yogaolic : #Pavia, 13enne aggredito in centro storico: rapina sventata grazie a passante -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina sventata

anteprima24.it

I militari sono stati allertati da alcuni passanti che avevano segnalato unin atto all'interno di un noto ristorante della circonvallazione esterna di Villaricca. Arrivati sul posto, i ...La vittima ha solo 13 anni, ma ha reagito e laè fallita grazie anche all'intervento di un passante che lo ha difeso. E' successo verso le 15 di venerdì in pieno centro storico a Pavia, in ...Villaricca (Na) – Hanno tentato una rapina in un ristorante ma non hanno fatto i conti con i presenti che l’hanno sventata. E’ quanto accaduta a Villaricca. In due si sono presentati in una nota attiv ...L’arrestato è un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga ...