Rainbow Six Quarantine: cambio di nome in arrivo? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle scorse ore è iniziata a circolare in rete la voce secondo cui, visto il delicato periodo storico, Ubisoft sta pensando ad un cambio nome per Rainbow Six Quarantine Ammettiamo candidamente che forse non è proprio questo il periodo storico migliore per inserire la parola "quarantena" all'interno di un titolo di un gioco. Non tanto perché cambi qualcosa a livello di situazione mondiale, quanto per una più basilare umanità e sensibilità che ci sembrano opportune in un contesto così delicato. Proprio per questo motivo, nelle scorse ore, è iniziata a trapelare in rete la voce secondo cui Ubisoft starebbe pensando di cambiare nome a Rainbow Six Quarantine. Proprio lui, il gioco di cui sappiamo veramente pochissimo e che viene nominato soltanto quando si parla di ...

