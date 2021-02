Raggi non abbandona il sogno della funivia Battistini - Casalotti: 'Approvato il progetto di fattibilità' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) funivia Battistini - Casalotti: la fermata di Montespaccato Il Comune sogna la funivia Casalotti - Battistini: 'Ma il capolinea non arriva alla stazione metro' 6 maggio 2019 funivia Casalotti - ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021): la fermata di Montespaccato Il Comune sogna la: 'Ma il capolinea non arriva alla stazione metro' 6 maggio 2019- ...

Agenzia_Dire : La funivia Casalotti-Boccea “potrebbe non servire più“. E in quel caso potrebbe “essere smontata“. Ecco come hanno… - virginiaraggi : Roma è una città generosa, perché generosi sono i suoi cittadini. Le donazioni arrivate per il Mercato sociale del… - AriannaAmbrosi0 : RT @ilmessaggeroit: Raggi: «La funivia Casalotti se non serve si smonta e si rimonta altrove». Bufera social - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Raggi: «La funivia Casalotti se non serve si smonta e si rimonta altrove». Bufera social - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Raggi: «La funivia Casalotti se non serve si smonta e si rimonta altrove». Bufera social -