Questa squadra non ha senso | non ha carattere Ha solo la porta aperta ma nessuno ha il coraggio di uscire…

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il problema non è Gattuso, il problema è aver creduto che un traghettatore fosse in grado di aprire un progetto tecnico. È come se Dante avesse congedato Virgilio per affidarsi a Caronte. Perdete ogni speranza… Ma nun putimme apparà na piattaforma virtuale, la chiamiamo MoVimentoGaviscon e decidiamo il da farsi? Qualche anno fa ha funzionato per qualcuno…Ja proviamoci. Diego Demme è l’unico che in quel cerchio è capace di dare unal giuoco del pallone azzurro…Ma è fuori… E in terza categoria si chiedono perché? Un uomo contro la realtà, un ordine nel disordine, un pesce fuor d’acqua che sbatte e resiste. Subcomandante Chuky, la Resistenza azzurra. La cosa più divertente è leggere ora la stampa parlare di una Real Atalanta che ha sbalordito con la sua prodigiosa capacità di sedersi a tavola e mangiare , i resti di un sogno chiamato Napoli. Ed invece non era ...