“Questa sono io”, ecco il nuovo singolo della sannita Marika (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Questa sono io”, è il titolo del nuovo singolo di Marika, fuori per T-Recs Music (distribuzione Pirames International), uscito qualche giorno fa in radio e su tutti i digital store. Questa sono io canta la forza di essere se stessi, ma “diversi”, nell’intento di non uniformarsi e di restare speciali per ciò che si è davvero. Nata a Benevento, classe 1989, Marika Calabrese si esibisce sin da giovanissima nei locali, ispirandosi a voci superlative come Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Etta James. Dopo la maturità al Liceo linguistico di Benevento, si trasferisce a Roma e comincia a studiare canto, ispirata dal suo amore per la musica soul/jazz. Nel 2013 partecipa al talent show di Canale 5, Amici, condotto da Maria ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “io”, è il titolo deldi, fuori per T-Recs Music (distribuzione Pirames International), uscito qualche giorno fa in radio e su tutti i digital store.io canta la forza di essere se stessi, ma “diversi”, nell’intento di non uniformarsi e di restare speciali per ciò che si è davvero. Nata a Benevento, classe 1989,Calabrese si esibisce sin da giovanissima nei locali, ispirandosi a voci superlative come Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Etta James. Dopo la maturità al Liceo linguistico di Benevento, si trasferisce a Roma e comincia a studiare canto, ispirata dal suo amore per la musica soul/jazz. Nel 2013 partecipa al talent show di Canale 5, Amici, condotto da Maria ...

FBiasin : Sono molto curioso di vedere se il generale 'VERGOGNA!' dei media per l'#IbraLukaku di due settimane fa, questa vol… - RaiTre : Un grande reportage sulla foresta amazzonica che sta morendo nel silenzio generale, mentre i nostri mercati sono in… - FMCastaldo : #Vday e #DDay prima del voto su #Rousseau per #Draghi? Io sono per l’#IDay: è di informazioni e idee che dobbiamo d… - 9091campioni : RT @BottaMktg: Allora sono solo in questa battaglia per il ripristino della libertà? Aiutatemi a chiedere l'abolizione immediata dell'obbli… - darveynation : ami con la r moscia ho bisogno di sapere se anche voi fate questa cosa o sono io troppo disagiata da me stessa ALLO… -