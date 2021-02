Queen + Adam Lambert The Rapsody Tour viene nuovamente posticipato e la data italiana slitta al 2022

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)«ABBIAMO IL CUORE SPEZZATO» IL RHAPSODYIL CONCERTO ITALIANO SI TERRÀ LUNEDÌ 11 LUGLIOA causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19, iannunciano oggi con immenso dispiacere di essere costretti a rinviarei concerti in Europa e Regno Unito dell’attesissimo The Rhapsody. L’unico concerto italiano – previsto inizialmente per domenica 24 maggio 2020 e poi spostato a domenica 23 maggio 2021 – è ufficialmente riprogrammato per lunedì 11 luglio, sempre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti già emessi per i ...

Nientea Bologna nel 2021. A causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID - 19, iLambert annunciano oggi con immenso dispiacere di essere costretti a rinviare nuovamente i concerti in Europa e Regno Unito dell'attesissimo The Rhapsody Tour . L'unico concerto ...ROMA, 10 FEB A causa del protrarsi della emergenze pandemia, iLambert hanno annunciato in una nota "con immenso dispiacere" di essere "costretti a rinviare nuovamente i concerti in Europa e Regno Unito dell'atteso The Rhapsody Tour". L'unico ...ZURIGO - La pandemia ci ha tolto molto, concerti compresi. E la situazione non accenna a migliorare, anzi. È di oggi pomeriggio la notizia che il concerto dei Queen e Adam Lambert previsto all'Hallens ...A causa del protrarsi della emergenze pandemia, i Queen + Adam Lambert hanno annunciato in una nota "con immenso dispiacere" di essere "costretti a rinviare nuovamente i concerti in Europa e Regno Uni ...