Quanto può durare il governo Draghi? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governo Draghi non è ancora nato ma è già ipotizzabile che non arrivi a fine legislatura. Il perchè è che il prossimo anno si eleggerà il nuovo presidente della Repubblica, e il principale candidato è proprio lui, SuperMario, spiega il Fatto: Undici mesi e una ventina di giorni. Questa, se si guarda con attenzione al campo da gioco della politica romana, è la probabile durata del governo che Mario Draghi si appresta a varare, appoggiato più o meno da tutti e contrastato davvero da nessuno. Tra undici mesi e una ventina di giorni, infatti, il Parlamento sarà convocato in seduta comune per la prima volta per eleggere il successore di Sergio Mattarella, il cui mandato scade il 3 febbraio 2022. A quel punto, come tutti i partiti sanno, per come si è messa la legislatura c'è un candidato unico al Colle ed è proprio Mario ...

