QAnon-Donald Trump | cosa succederà il 4 marzo?

I seguaci di QAnon-Donald Trump hanno affermato che è in arrivo il giorno del giudizio. Tale giorno sarà il 4 marzo, giorno in cui il Trump presterà di nuovo giuramento, Il presidente illegittimo Biden verrà arrestato e i leader del partito democratici saranno giustiziati. Perché proprio il 4 marzo?

...gli adepti di QAnon, il movimento che ritiene i democratici complici di una setta satanica di pedofili : il 20 gennaio si aspettavano l'arresto di Joe Biden, il ritorno del grande liberatore Donald ...

Il processo si svolgerà proprio nel Senato invaso il 6 gennaio dai suprematisti bianchi e dai seguaci di QAnon, che hanno portato ad accusare l'ex presidente di 'incitamento all'insurrezione'. Durerà almeno una settimana, con tempi dimezzati rispetto al primo

I seguaci di QAnon-Donald Trump hanno affermato che è in arrivo il giorno del giudizio. Per loro il 4 marzo Trump presterà giuramento.

Biden, Q e le quinte della TV nello studio ovale

Soggetto vicino alla disinformazione di QAnon e legato alle cavolate diffuse da DataBaseItalia (sito oserei dire “ufficiale” della disinformazione di Q in Italia). Il post è composto da un’immagine:.

