Puglia zona gialla da domani Cosa cambia: le regole da seguire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con la rettifica dei dati riguardanti i posti di terapia intensiva la Puglia ottiene dal ministero della Salute l'ordinanza di queste ore: zona gialla da domani. Spostamenti e coprifuoco – Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell'ora ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un'autocertificazione. Resta l'obbligo di mascherina anche all'aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie. Fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Visite – Una sola volta al giorno è permesso spostarsi verso ...

