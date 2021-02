Probabili formazioni Napoli-Juventus: ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Juventus, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo al Maradona alle 18:00 di sabato 13 febbraio. Potrete seguire questa partita da non perdere su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Altissima tensione tra le due squadre dopo i fatti del match di andata mai giocato e la finale di Supercoppa vinta dai bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola. Napoli – Emergenza in difesa per i partenopei: out Koulibaly e Manolas, spazio a Maksimovic e Rrahmani. Lozano, Zielinski e Insigne pronti ad agire alle spalle di Petagna o ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo al Maradona alle 18:00 di sabato 13 febbraio. Potrete seguire questa partita da non perdere su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Altissima tensione tra le due squadre dopo i fatti del match di andata mai giocato e la finale di Supercoppa vinta dai bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola.– Emergenza in difesa per i partenopei: out Koulibaly e Manolas, spazio a Maksimovic e Rrahmani. Lozano, Zielinski e Insigne pronti ad agire alle spalle di Petagna o ...

periodicodaily : Tigres-Bayern Monaco: probabili formazioni e in tv - PeriodicoDaily Sport #TigresBayernMonaco #11febbraio… - infoitsport : Probabili formazioni Inter-Lazio: ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 - infoitsport : Inter - Lazio, le probabili formazioni: dubbio in difesa per Inzaghi - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Empoli-Pescara, le probabili formazioni - MoliPietro : Tigres-Bayern Monaco: probabili formazioni e in tv -