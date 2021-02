Presto una nuova Amazon Fire TV Stick 4K: foto leaked (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il colosso del commercio elettronico statunitense con sede a Seattle è pronto a lanciare una nuova generazione di Amazon Fire TV Stick 4K. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un piccolo dispositivo che, una volta collegato alla TV, consente di navigare online e di fruire di contenuti in streaming. Il primo modello è stato presentato nel 2018, ma a breve l’azienda statunitense annuncerà un nuovo esemplare. I possessori di Amazon Fire TV Stick 4K hanno la facoltà di godersi tutti i contenuti preferiti di Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi, come pure di guardare in streaming notiziari, eventi sportivi e programmi in diretta, oltre a film e serie TV nei formati 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ e Dolby ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il colosso del commercio elettronico statunitense con sede a Seattle è pronto a lanciare unagenerazione diTV4K. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un piccolo dispositivo che, una volta collegato alla TV, consente di navigare online e di fruire di contenuti in streaming. Il primo modello è stato presentato nel 2018, ma a breve l’azienda statunitense annuncerà un nuovo esemplare. I possessori diTV4K hanno la facoltà di godersi tutti i contenuti preferiti diPrime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi, come pure di guardare in streaming notiziari, eventi sportivi e programmi in diretta, oltre a film e serie TV nei formati 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ e Dolby ...

vladiluxuria : Spero trovino presto i ragazzi che hanno teso un agguato vigliacco contro una trans a Torre del Greco. Se dicessi c… - sferaebbasta : Mangiavamo al Mc con 4€ , facevamo il mangia e scappa al ristorante ????????????? Ora sono proprietario di una catena di… - borghi_claudio : @notturnalista Guardi lo chiede alla persona sbagliata. Lei direbbe a me in base a cosa ci si aspetta che voglia fa… - A_mara__ : RT @femme3000: È bellissimo svegliarmi presto una delle mie cose preferite ma anche dormire fino a tardi è una delle mie cose preferite - Hair49gc1 : Ormai Zorzi con questa presa di posizione nei confronti di Giulia si è tagliato i coglioni da solo, in una nominati… -