Prada Cup, Vasco Vascotto: "C'è fastidio verso gli italiani, ma non ascoltiamo certe c****. Ainslie, strana pace con NZ" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luna Rossa è stata calunniata da più parti nelle ultime settimane. L'equipaggio italiano è stato sonoramente dileggiato da American Magic alla vigilia della semifinale di Prada Cup, venendo definito come frivolo. Ben Ainslie, timoniere di Ineos Uk, aveva affermato che i reclami dei Team Prada Pirelli erano rozzi. Team New Zealand aveva affibbiato aggettivi pesantissimi come "falsi e ipocriti". Dalla Gran Bretagna sono arrivate prese in giro pesantissime, tanto che la flotta guidata dallo skipper Max Sirena è stata definita ridicola. Una serie di insulti pesanti a cui Luna Rossa, ormai pronta per la Finale di Prada Cup contro Ineos Uk (l'inizio è previsto per sabato 13 febbraio), non ha mai voluto rispondere. Il team tricolore ha dimostrato ancora una volta tutta la sua signorilità anche in questa circostanza molto ...

