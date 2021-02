Potenza Calcio; l’eclettica marcia di salvezza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal farewell di Capuano all’ondivago esordio di Fabio Gallo. Il Potenza Calcio vive ore placide alla ricerca di una quadra di miglioramento per non compromettere la propria permanenza in Serie C. La prima uscita della ditta Gallo-Ferrari domenica col Foggia non sembra aver sortito il cambio di tendenza desiderato. Lo staff è prontamente tornato a lavoro per preparare le contromosse al prossimo -malagevole- ostacolo chiamato Ternana. Da Capuano a Gallo, cosa è cambiato al Potenza Calcio? ‘Chitarre e lampi di storie fugaci, di amori rapaci‘ l’epilogo di Ezio Capuano sulla panchina del Potenza non poteva che essere rappresentato al meglio dalla ‘Farewell’ di Guccini. La storia fugace durata 14 turni conditi da ben 9 sconfitte, due pareggi e solamente tre successi. Sarebbe aberrante non condividere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal farewell di Capuano all’ondivago esordio di Fabio Gallo. Ilvive ore placide alla ricerca di una quadra di miglioramento per non compromettere la propria permanenza in Serie C. La prima uscita della ditta Gallo-Ferrari domenica col Foggia non sembra aver sortito il cambio di tendenza desiderato. Lo staff è prontamente tornato a lavoro per preparare le contromosse al prossimo -malagevole- ostacolo chiamato Ternana. Da Capuano a Gallo, cosa è cambiato al? ‘Chitarre e lampi di storie fugaci, di amori rapaci‘ l’epilogo di Ezio Capuano sulla panchina delnon poteva che essere rappresentato al meglio dalla ‘Farewell’ di Guccini. La storia fugace durata 14 turni conditi da ben 9 sconfitte, due pareggi e solamente tre successi. Sarebbe aberrante non condividere ...

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Potenza ko a Benevento. I rossoblù, falcidiati da troppe assenze, reggono solamente per un t… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #Day8: Hellas in doppia cifra, l’Itria vola in alto. Askl, Potenza Picena e Ternana tutte vi… - enzogoku69 : @l_honestly @antonio_race Non si esalta si riportano fatti commisurati alla realtà Napoli che non è una potenza eco… - IamCalcioPotenz : Serie D, domani 20 recuperi Picerno-Sorrento in streaming su LND - IamCalcioPotenz : Picerno, i convocati di Ginestra per il recupero contro il Sorrento -