Poste Italiane leader della classifica di sostenibilità di Standard & Poor' s

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane

LA NAZIONE

ottiene l'S&P Global Sustainability Award come Silver Class per l'eccellente performance di sostenibilità e conferma la sua presenza nell'edizione 2021 del Sustainability Yearbook. L'...Alla Rus, promossa nel 2015 dalla Conferenza dei Rettori delle Università(Crui) ... per incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni...Poste Italiane dedica al Carnevale 2021 una colorata e animata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una ...Parla Bacarella, l’inventore dell’idea premiata con 5 mila euro . La sua intuizione ha richiesto 11 anni e 7 governi per partire. «Ma serve una comunicazione più chiara e meno commissioni sulle carte ...