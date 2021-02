“Positiva… Ecco come l’ho scoperto”. Francesca Fialdini ha il Covid: l’annuncio della conduttrice (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La bellissima e bravissima conduttrice televisiva Francesca Fialdini è risultata positiva al coronavirus, aumentando ancora di più il numero dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal Covid-19. La notizia era stata annunciata in anteprima dall’informato sito ‘TvBlog’, ma subito dopo è arrivata la conferma della diretta interessata, che ha scelto il suo profilo Instagram per avvisare i suoi fan. Secondo quanto riferito dalla conduttrice di ‘Da Noi a Ruota Libera’ lo ha saputo il 9 febbraio. Ad inizio anno aveva subito avuto una bella notizia. A partire dalle 17:20, sempre su Rai Uno si sono connessi con Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini che non ha smesso la sua grande conduzione domenicale. Il suo programma, con ospiti Enrico Mentana e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La bellissima e bravissimatelevisivaè risultata positiva al coronavirus, aumentando ancora di più il numero dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal-19. La notizia era stata annunciata in anteprima dall’informato sito ‘TvBlog’, ma subito dopo è arrivata la confermadiretta interessata, che ha scelto il suo profilo Instagram per avvisare i suoi fan. Secondo quanto riferito dalladi ‘Da Noi a Ruota Libera’ lo ha saputo il 9 febbraio. Ad inizio anno aveva subito avuto una bella notizia. A partire dalle 17:20, sempre su Rai Uno si sono connessi con Da noi… A ruota libera diche non ha smesso la sua grande conduzione domenicale. Il suo programma, con ospiti Enrico Mentana e ...

omoerecto : @VodkaAlNapalm Ecco, a me è se more stato sul cazzo. Unica cosa positiva: IL DOPPIATORE ITALIANO ?? - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Romano (PD): 'Svolta europeista Lega positiva. Governo Draghi esecutivo di transizione che potrebbe… - CarpeDiemHvar13 : @MarcoFabris13 @tancredipalmeri Io la penso come te, perlomeno sei un tifoso avversario con cui si ragiona. Io acce… - IlFerrigno : @zanchettin83 Ecco a voi un esempio di retroazione positiva. - srntbsl_hs1 : @imoliviathesong Hai presente quando sembra che tutto vada male e pensi di non riuscire a trovare una cosa positiva? Ecco... -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva… Ecco Liga, Betis-Real Sociedad: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli