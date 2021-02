Porsche Taycan - Si avvicina il debutto della Cross Turismo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha pubblicato su Instagram alcune immagini teaser, annunciandone l'imminente. In queste ultime foto, la variante familiare dell'elettrica di Zuffenhausen appare ancora in veste di prototipo, ma con camuffature ormai ridotte all'osso, tanto da svelare quasi totalmente le linee definitivevettura, in parte già anticipate dalle foto spia circolate nei mesi scorsi. In concessionaria in estate. La Casa tedesca ha coinvolto nello sviluppol'ex pilota di Formula 1 Mark Webber, che oltre ad esaltare la versatilità di questa sportiva, definita perfetta per l'entroterra australiano come per le autobahn tedesche, ha fornito alcune informazioni sulle sue ...