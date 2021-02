Polonia, la protesta dei media contro la nuova tassa sulla pubblicità: “Il potere ha dichiarato guerra alla libera opinione” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Polonia, i media indipendenti hanno sospeso la copertura delle notizie e altri programmi per almeno 24 ore. In silenzio, schermi neri e oscurati per denunciare l’imbavagliamento della stampa, protestando contro la nuova tassa sulla pubblicità del 5%, imposta dal premier Mateusz Morawiecki, che ha inoltre dichiarato l’intenzione di costringere le imprese mediatiche, anche quelle straniere, ad ampliare la pubblicazione di materiale dal contenuto nazionale polacco. Un annuncio arrivato all’indomani della chiusura di Klubradio, l’ultima radio indipendente ungherese, per volere del premier Viktor Orban. Secondo l’esecutivo polacco, guidato dal partito nazionalista Law and Justice (PiS), la nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In, iindipendenti hanno sospeso la copertura delle notizie e altri programmi per almeno 24 ore. In silenzio, schermi neri e oscurati per denunciare l’imbavagliamento della stampa,ndoladel 5%, imposta dal premier Mateusz Morawiecki, che ha inoltrel’intenzione di costringere le impresetiche, anche quelle straniere, ad ampliare la pubblicazione di materiale dal contenuto nazionale polacco. Un annuncio arrivato all’indomani della chiusura di Klubradio, l’ultima radio indipendente ungherese, per volere del premier Viktor Orban. Secondo l’esecutivo polacco, guidato dal partito nazionalista Law and Justice (PiS), la...

