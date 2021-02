Polemica su festa della pizza in America: ” A Chicago la migliore del Mondo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 9 febbraio, come ogni anno accade in America, si celebra la festa della pizza. Un tweet ha però scatenato le polemiche sui social. Il profilo ufficiale di Chicago ha infatti tweettato che la sua pizza è la più buona del Mondo. Questo il tweet: “Chicago è la capitale Mondiale della pizza. Nessun’altra città ha la stessa gamma, diversità o qualità di questo piatto”. Sembra uno scherzo, una fake news, e invece no. Lo ha proprio scritto davvero. Probabilmente chi pensa di preparare la miglior pizza del Mondo dovrebbe prima venire a Napoli per farsi un giro tra le migliori pizzerie. Napoli infatti, con tutte le pecche che può avere la città, può vantare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 9 febbraio, come ogni anno accade in, si celebra la. Un tweet ha però scatenato le polemiche sui social. Il profilo ufficiale diha infatti tweettato che la suaè la più buona del. Questo il tweet: “è la capitale Mondiale. Nessun’altra città ha la stessa gamma, diversità o qualità di questo piatto”. Sembra uno scherzo, una fake news, e invece no. Lo ha proprio scritto davvero. Probabilmente chi pensa di preparare la migliordeldovrebbe prima venire a Napoli per farsi un giro tra le migliori pizzerie. Napoli infatti, con tutte le pecche che può avere la città, può vantare ...

novelamata1 : @MicVabbe @Davide41595234 La doppia coppia rende di più. Ai #gregorelli si sommano i pre lemi. Il @GrandeFratello p… - festa_chiara : RT @_JustLoseIt_: Scusate ma qualcuno si ricorda la mega polemica creata perché Dayane osò dire che Tommaso non sapeva bere? Il principe fe… - alicejuvelove : Tanto sappiamo già come andrà a finire tra i prelievi... stamattina faranno pace e stasera altro dramma dopo la fes… - festa_chiara : @___tilltheend Lo sappiamo, noi ci scusiamo come al solito per alcuni commenti eccessivi, commentare a caldo ci sta… - festa_chiara : RAGA BASTA !! TORNIAMO ALL'ORDINE !! SE DOMANI DOVESSERO NOMINARLA LA SALVEREMO! TANTO FARE POLEMICA NON SERVE A… -