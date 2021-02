Platino sfonda quota 1 200 dollari | massimo da sei anni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lezioni delle materie prime sono tutte in rialzo oggi sui mercati internazionali, con l'unica eccezione dell'argento, in lieve calo dopo i picchi segnati a inizio mese grazie all'attenzione ...

La vera star è però ilche tocca i massimi da sei anni a 1.221 dollari. Nella sessione di oggi il più prezioso tra i metalli ha guadagnato quasi 40 dollari, pari ad un rialzo del 3,38%. L'...... continua il rally del petrolio (+8%) chearea 45 e rompe al rialzo il trading range degli ... Tra i preziosi resistono invece palladio e. MERCATO OBBLIGAZIONARIO Dopo la discesa ...ROMA, 10 FEB - Le quotazioni delle materie prime sono tutte in rialzo oggi sui mercati internazionali, con l'unica eccezione dell'argento, in lieve calo dopo i picchi segnati a inizio mese grazie all' ...